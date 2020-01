Si può riassumere in queste poche parole l'avventura di Emre Can alla Juventus: arrivato per essere il futuro titolare, sostituendo un Sami Khedira ormai prossimo all'addio, è finito invece ai margini di una rosa che faceva di lui il settimo centrocampista, escluso dalla lista Champions e dalle rotazioni. E così è finita. Come peggio non poteva, con il calciatore che dopo le lamentele pubbliche, ripetute più volte, ha chiesto di lasciare quella Juve che aveva scelto un anno e mezzo fa tra tutte le pretendenti.Ora andrà al Dortmund per risollevarsi, per riprendersi la Nazionale e lo status di uno dei più interessanti centrocampisti d'Europa. Lo farà per 30 milioni complessivi circa, per 4 anni di contratto e 10 milioni di euro lordi a stagione. Cifre importanti per un giocatore speciale, che