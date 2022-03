Dopo la scelta di rinviare l’incontro previsto ieri, la sensazione è che la Juventus sia in una posizione più di vigile attesa che di forza. E' quanto scrive Tuttosport, che prosegue: "Una attesa in cui capire se e come il numero 10 potrà essere ancora utile al progetto bianconero. Serve una verifica dal punto di vista fisico, perché i tanti (troppi) infortuni hanno aperto la strada ai dubbi su un rinnovo lungo e, soprattutto, in cui le parti fisse siano preponderanti rispetto a quello variabili". E aggiunge: "Molti addetti ai lavori sono convinti che Dybala non si muoverà, visto che avrebbe potuto già firmare altrove da febbraio. Anche perché non sarebbero stati effettuati molti sondaggi nei suoi confronti: il Barcellona pare orientato su altri fronti, mentre pure all’Inter ci si interroga sul fisico dell’argentino. Dal match con il Villarreal una prima risposta, per Dybala e per chi lo vuole".