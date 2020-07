Maurizio Sarri promosso con riserva. Le pagelle dei quotidiani in edicola questa mattina segnalano ancora qualche problema tra le idee dell'allenatore e le prestazioni della squadra, "Lo scudetto è da Juve, tutto il resto no", scrive il Corriere dello Sport che dà comunque 7 al tecnico della Juventus. Stesso voto di Tuttosport: "Mentre a destra e a manca si parla del suo futuro, lui quasi scrive la storia". Scende di mezzo voto La Gazzetta dello Sport ("Qualche segnale di sarrismo annacquato nelle solite paure e rimesso in piedi dai colpi dei soliti fuoriclasse") scrive la "Rosea".