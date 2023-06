Tra le tante incertezze ii, quelli cresciuti in casa, ma anche guardando all'esterno e ai possibili colpi di mercato. Uno di questi porta il nome di Bruno Martinez Crous, difensore classe 2006 che arriva dall'Espanyol. Altri profili sondati dal club per il futuro sono Gianluca Prestianni, esterno del Velez di appena 17 anni e Alan Matturro, altro difensore centrale, classe 2004, di proprietà del Genoa.L'ultimo nome entrato nella lista della Juve, da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport è, attaccante classe 2003 attualmente al Cesena, dove ha disputato il suo primo campionato tra i "grandi". Da non confondere con Cristian Shpendi, il fratello, anche lui attaccante e anche lui nella rosa del Cesenanon sempre partendo da titolare. Numeri e potenzialità che hanno acceso l'interesse di mezza Serie A tra cui appunto, anche la Juve.Non altissimo (1,81) ma fisicamente già pronto per la categoria nonostante la giovane e. In quei 12 gol stagionali c'è tutta la completezza del ragazzo, bravo nel farsi trovare nel posto giusto in area piccola ma autore anche di gol da fuori area (destro di piede) e soprattutto molto bravo ad attaccare la profondità negli spazi, sia con la palla sia senza. A dimostrazione di questo, il ragazzo può essere usato su tutto il fronte offensivo. Centravanti, seconda punta (suo ruolo naturale) ma anche all'occorrenza trequartista."La Serie C sarà il mio trampolino, qui si gioca un calcio vero, da uomini“, ha dichiarato qualche mese fa. E forse quel salto in avanti è già pronto a farlo.con la prima squadra. Dopo il titolo da capocannoniere nell'ultima stagione in primavera, il 20enne albanese ha dimostrato di essere più che all'altezza del terzo campionato italiano. Lo stesso in cui partecipa la squadra di Massimo Brambilla. Sarà quella la sua prossima tappa? A Cesena arriveranno tante proposte, forse, anche quella bianconera.