Comincia all'una di stanotte, ora italiana,bianconero e che certamente non passerà inosservata a casa di Maurizio Sarri. Perciò, ad un'ora e poco più dal fischio d'inizio, arriva il messaggio d'augurio via social da parte della società: "¡Buena suerte, Rodrigo! Amichevole questa notte per Bentancur contro il Perù!​" recita il tweet.