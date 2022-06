Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è del tutto tramontata la possibilità di rivedere Alvaro Morata con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. Il club bianconero, infatti, conserva ancora una speranza di trovare un nuovo accordo con l'Atletico Madrid, con una nuova formula. Dal canto suo, il giocatore - come riportato in Spagna - avrebbe deciso di restare all'Atletico "a meno di un'offerta irrinunciabile". Che, conoscendo il suo amore per la Juve e Torino, potrebbe essere proprio quella dei bianconeri.