Il pareggio dell'Inter a Genova aveva messo ancora più pressione alla Juve questa sera, consapevole di dover vincere per sfruttare il mezzo passo falso dei nerazzurri. E davanti i bianconeri non avevano una partita come le altre. Risultato? 1-0 per la Vecchia Signora, che questa sera compie un altro grande passo in avanti. Per la consapevolezza, per la fiducia, per la classifica e per dire chiaramente ai rivali che con questa Juve non ci si può permettere di rallentare, mai.Sono 43 punti in 18 giornate, sono 10 vittorie e due pareggi nelle ultime 12 gare. E' un ritmo da scudetto, un ritmo che con la zona Champions non ha nulla a che vedere. Un successo che vale il più 15 sulla Roma, il più 12 sul quarto posto. Insomma, la Juve potrà iniziare il 2024 con solo in testa il primo posto. Ed è un grandissimo merito di questo gruppo e del suo allenatore.Il 2023 in casa Juve si chiude nel migliore dei modi, vincendo come Allegri ha insegnato a fare, soffrendo, lottando e alla fine, meritando. Dopo il Natale passato serenamente, il Capodanno sarà qualcosa più che "sereno". Sarà un capodanno pieno di entusiasmo, di felicità e di sogni, che giornata dopo giornata, diventano meno sogni e più obiettivi. La Juve è tornata a -2 dall'Inter, da un Inter che già ieri aveva mostrato segnali di nervosismo, e dopo stasera...Buone feste a tutti.