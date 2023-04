. I numeri dell'attacco (e degli attaccanti) è sempre più preoccupante. La partita di ieri segna un nuovo record negativo;. Un andamento su cui sarebbe stato necessario fare delle riflessioni anche se il gol di Di Maria fosse stato convalidato o la palla di Chiesa fosse rimasta dentro per pochi millimetri. La Juve fa una grande, enorme fatica a segnare.E per "fortuna" di Allegri ci sono i calci piazzati, che la Juve ha il merito di saper sfruttare al meglio. In totale, sono 4; gli altri tre tutti su palla inattiva (Gatti e due volte Rabiot). In ogni caso un numero troppo basso ma che a parte rare eccezioni, è coerente con l'andamento complessivo da quando è tornato il tecnico livornese a Torino. E se questi dati sono significativi, ancora di più lo sono quelli degli attaccanti.Nelle ultime 8 partite di Serie A, la Juve ha trovato solo un gol con i suoi attaccanti. E a realizzarlo è l'unico che al momento non è a disposizione e che comunque è più dietro di tutti nelle gerarchie,. Allegri li sta utilizzando tutti, li cambia gara dopo gara passando anche dall'attacco a due al tridente senza però risvolti positivi. L'attacco complessivo è preoccupante, il rendimento dei singoli attaccanti ancora di più. Causa e conseguenza o conseguenza e causa, il risultato non cambia.