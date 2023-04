Lasi ferma anche a, bloccata sull'1-1 dai padroni di casa che, hanno condotto la loro gara giocandosela a viso aperto contro la Vecchia Signora. E' stata una gara giocata a due facce quella dei bianconeri, con un primo tempo che non ha lasciato presagire nulla di buono, al contrario dei secondi 45 minuti in cui la squadra di Allegri è apparsa più lucida ed è riuscita a prendere in mano il pallino del gioco, nonostante Szczesny abbia comunque salvato in diverse occasioni la porta di Madama. Juve che ha sprecato in malo modo diverse occasioni, con la più nitida che è capitata sui piedi di Arek Milik, il quale ha calciato in maniera pessima un calcio di rigore, prima di realizzare nel secondo tempo il gol che ha portato il risultato in euqilibrio.- Equilibrio che si sta frantumando di partita in partita per quel che riguarda la lotta Champions, con la Juve che si è vista si assegnare i 15 punti dalla Giustizia sportiva, ma che al tempo stesso. Sono 4, infatti, le gare di campionato in cui i bianconeri non sono riusciti a portare a casa i 3 punti e questo, inevitabilmente,, che ora si trova con appena 3 punti di vantaggio dalle due milanesi e dalla Roma quinta in classifica. Serve una svolta immediata e soprattutto bisogna fare punti nelle ultime gare rimaste, per non dire addio al posto in, ammesso che la UEFA non faccia il suo corso.