Il pareggio contro la Lazio ha lasciato un compito da fare a casa: alla voce 'gestione del risultato' la Juventus è ancora insufficiente. Male, soprattutto perché poi succedono episodi come quello di oggi che fanno perdere punti alla squadra di Pirlo. Dopo la sosta per le nazionali, quando l'allenatore avrà tutti i giocatori a disposizione, si dovrà lavorare molto su quest'aspetto.



ERRORI - E' stata una Juve che nel finale è stata passiva e si è impaurita. Quindici secondi decisivi nei quali è successo di tutto e di più dove i giocatori bianconeri non ne hanno azzeccata una, dal controllo del pallone a una marcatura troppo 'leggera'. E' una squadra senza cattiveria che così farà fatica nella corsa allo scudetto. Dopo il pareggio con la Lazio la classifica dice -4 dal primo posto. L'EPISODIO - Quella di oggi è la prima rimonta subita dalla Juve, ma solo perché nelle altre partite pareggiate è sempre andata sotto. Pochi meriti quindi, per una squadra che non può permettersi leggerezze come quella di Dybala che nel finale ha letteralmente regalato il fallo laterale decisivo agli avversari. Un errore che è costato la vittoria e ha dato la sensazione che l'argentino non sia libero di testa. E in questo caso, oltre alla gestione sbagliata della gara, c'è stata anche una gestione pessima del pallone. A pochi minuti dalla fine della partita bisogna mettersi al sicuro, pensare più a difendere il gol del vantaggio che a fare il secondo.



CAMBI - E' vero che oggi Pirlo non aveva molte alternative in panchina - l'unico difensore di ruolo era il 2002 Dragusin - ma nelle tre sostituzioni che ha fatto sono entrati due giocatori offensivi e uno che lo è diventato: Dybala (per Ronaldo a 15' dalla fine), McKennie (per Kulusevski un minuto dopo), e Bernardeschi, che ha sostituito Morata un minuto prima del recupero. Pirlo se l'è giocata fino alla fine, il risultato è stato il gol di Caicedo al 95' e tanti saluti. "Le gare si giocano fino alla fine, abbiamo sbagliato la gestione della gara" ha detto l'allenatore nel post partita. Giusto, ma questa Juve non sa ancora farlo. Un primo campanello d'allarme era già arrivato contro lo Spezia quando Pobega aveva pareggiato il gol di Morata, poi è entrato Ronaldo e ha sistemato le cose. Oggi è arrivata la conferma, il gol di Caicedo ha aperto gli occhi e su quest'aspetto c'è ancora da lavorare. Per una squadra che è (ancora) un cantiere aperto.