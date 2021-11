Al Club di Fabio Caressa su Sky Sport, al termine di un weekend di Serie A disastroso per i colori bianconeri,ha espresso una perplessità sull'atteggiamento tattico della Juventus. In particolare ha portato un esempio concreto che testimonia le difficoltà della squadra di Allegri nel far male agli avversari. Queste le parole di Marchegiani: "La Juve cerca di difendersi bene e risultare organizzata, ma non ci riesce! Non è possibile che un terzino di propensione offensiva come Alex Sandro non arrivi a tirare in portate nell'arco di tre partite".