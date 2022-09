Manca ormai poco più di un giorno al big match di Champions tra Psg e Juve, con i bianconeri che voleranno a Parigi nel pomeriggio di oggi. Ci sono ancora diversi dubbi di formazione che affliggono Massimiliano Allegri, con la speranza di non ripetere gli stessi errori commesi a Firenze. L'unica cosa certa al momento è la presenza in campo di Dusan Vlahovic, lasciato a riposo sabato scorso e dunque fresco e riposato per dare il massimo nei 90 minuti di domani sera.- Così come sarà sicuro del suo posto da titolare anche il brasiliano, rivelatosi fino a questo momento l'unico insostituibile per l'allenatore livornese. L'ex City ha infattia disposizione, ovvero la durata intera delle 5 partite affrontate in questo avvio di stagione. La sua personalità, abbinata alla forza fisica, lo rende uno dei migliori interpreti di questa squadra, ma ciò che risalta maggiormente è la sua. Danilo. La lettura di gioco nell'anticipare le manovre offensive avversarie e i suoi muscoli sono un vero mix di potenzialità, tanto da aver convinto Allegri a schierarlo come centrale nei 4 di difesa.