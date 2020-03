di BN

Sono ore convulse. Tutto cambia, nel giro di poche ore. C’è Juve-Inter, è la partita per eccellenza, e stavolta vale anche una fetta di scudetto. E allora entra in gioco qualunque cosa, anche dettagli minimi. Si doveva giocare a porte chiuse allo Stadium, la Lega ha scelto di rinviare per motivi legittimi. Opinabili, ma più che corretti, sotto tutti i punti di vista. Inter e Juve hanno reagito in modo diametralmente opposto al rinvio.



Marotta si è fatto portavoce del pensiero dell’Inter, e ha iniziato una lunga sequela di interviste, interventi, parole. Prima alla Gazzetta dello Sport: “Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle possibili squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica". Poi all’Ansa: “Giocare lunedì? Una proposta impraticabile e quasi provocatoria. Giocare lunedì sarebbe significato andare contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore”. Infine alla Rai: “Se senza Juve-Inter sarebbe successo tutto questo? A mio giudizio no, si è parlato di uno spot negativo per il mondo ma ripeto, purtroppo lo strumento delle porte chiuse dà la possibilità di portare avanti il campionato. C'è rammarico per una decisione che non è stata condivisa, che potrebbe portare anche a decisioni drastiche. Il confronto era un atto dovuto in un momento delicato”.



Fiumi di parole, tanta rabbia e altrettanto vittimismo. Da una parte parla della tutela dei cittadini, dei tifosi, dall’altra si infuria per presunti trattamenti non corretti verso l’Inter. Un pressing mediatico vero e proprio, che potrebbe anche influenzare le decisioni degli organi competenti. L’Inter sceglie questa strada per far sentire la sua voce, mentre la Juve osserva placida. Agnelli qualche giorno fa ha dichiarato a Radio 24 che "avrebbe accettato ogni decisione perché prima viene la salute pubblica”. Da quel momento silenzio (pubblico) assoluto. Una linea di rigore e assoluta fermezza, volta a non entrare in polemiche o strumentalizzazioni varie. Che sia questa la strategia migliore?