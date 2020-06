Nonostante la rottura del legamento crociato, la Juventus non ha mollato la presa su Nicolò Zaniolo. I bianconeri avevano già provato l'anno scorso a prendere il case '99 prima del rinnovo con la Roma, ora per strapparlo ai giallorossi servono almeno 60 milioni di euro, come riporta Tuttosport. La Roma sa di avere tra le mani uno dei migliori talenti del calcio italiano e spara alto, la Juve riflette e valuta cosa fare, in attesa anche di capire come reagirà il giocatore dopo il grave infortunuio subito proprio contro i bianconeri.