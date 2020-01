La Juventus ha messo nel mirino fin dalla scorsa stagione Nicolò Zaniolo. Il profilo del giovane '99 della Roma corrisponde a pieno titolo con le ambizioni di Paratici di portare i migliori giovani del campionato in bianconero (vedi Kulusevski), ma ci sono due fattori che potrebbero cambiare le carte in gioco. Il primo è la valutazione, ormai ben lontana dai 40 milioni auspicati dai bianconeri la scorsa estate per acquistarlo, come riporta Calciomercato.com. Il Cies, infatti, nel suo ultimo rapporto ha valutato Zaniolo ben al di sopra: ​86,3 milioni. La seconda, invece, riguarda l'imminente cambio di società per la Roma, con Dan Friedkin che - come Commisso con Chiesa - difficilemente si presenterà ai tifosi vendendo il gioiello più prezioso della rosa.