Quello di Nicolò Zaniolo è sempre un nome molto caldo in casa Juve. I bianconeri non hanno interrotto il pressing su quello che è un vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Per la Roma è incedibile, ma i giallorossi hanno bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio e se non dovessero riuscire ad arrivare alla cifra fissata con altre uscite potrebbero essere costretti a valutare l'addio di Zaniolo. Intanto però, secondo La Gazzetta dello Sport a Trigoria si tratta il rinnovo del giocatore: la volontà delle parti è quella di andare avanti insieme, tra le parti ci sono già stati i primi contatti e si sta discutendo di una possibile clausola di rescissione all'interno del nuovo contratto.