La Juventus è la società che più di ogni altra sta insistendo per Nicolò Zaniolo. A spiegarlo è Calciomercato.com, secondo il quale il gioiellino della Roma, appena i giallorossi avranno definito tutti i ruoli societari, incontrerà la società insieme al suo entourage per definire il suo futuro. La volontà del giocatore è quella di rimanere nella capitale e la nuova proprietà guidata da Dan Friedkin non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore. Per questo le parti non hanno fretta di programmare l'incontro, durante il quale il giocatore chiederà delle garanzie alla società: economiche ma soprattutto tecniche.



PRESSING JUVE - La Juve non molla. Ci prova e ci riprova, pronta ad affondare il colpo se Nicolò dovesse cambiare idea. Zaniolo è il grande pallino del CFO bianconero Fabio Paratici, che nella testa ha ancora quella sgroppata del classe '99 proprio sotto i suoi occhi con assist finale per Perotti. La Roma non ha neanche stabilito un prezzo per il trequartista, tanto è la voglia di tenerlo; la Juve però ha la possibilità di mettere sul piatto diversi giocatori che potrebbero interessare alla società giallorossa: da Rugani, già cercato in passato, a Bernardeschi, che ha appena cambiato agente entrando nella scuderia di Mino Raiola.



ALL'ESTERO - E se davvero alla fine Zaniolo dovesse decidersi a lasciare la Roma, i bianconeri dovranno fare in fretta se vogliono portarlo a Torino perché alla finestra ci sono tanti club pronti a fare carte false per il nuovo talento del calcio italiano: in Germania piace al Dortmund, in Premier League per Nicolò c'è la fila con il Tottenham di Josè Mourinho al primo posto. Tutti club che hanno già contattato Zaniolo, ma la risposta del giocatore è stata sempre la stessa: non vuole muoversi da Roma, ma servono garanzie. La Juve osserva attenta alla finestra, pronta a piazzare il grande colpo.