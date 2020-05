La Roma è alle prese con un bilancio in rosso che potrebbe complicarsi ancora di più in caso di non ripresa del campionato. Per sistemare le casse giallorosse, secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero essere sacrificati anche alcuni giocatori considerati incedibili fino a pochi mesi fa: tra loro ci sono Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, per i quali la Juve aveva già fatto un tentativo senza mai perderli d'occhio. Il primo ha una valutazione di 60 milioni, l'altro una clausola della metà ma va convinto il giocatore, legatissimo a Roma e alla Roma.