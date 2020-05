1









La Juve non molla Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma sta recuperando dalla rottura del legamento crociato subita proprio contro i bianconeri, per essere protagonista nella prossima stagione e soprattutto in quell'Europeo che sarebbe stato perso se si fosse giocato quest'estate come sarebbe dovuto essere inizialmente. I bianconeri hanno sempre tenuto sotto controllo la situazione legata all'ex Inter, Paratici è andato spesso a vederlo dal vivo e per il ds bianconero è un vero e proprio pallino. Per questo, alla riapertura del mercato la Juve potrebbe fare un nuovo tentativo.