La Juve non ha mollato Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 della Roma già trattato in estate nell'ambito dell'affare Rugani. Alla fine il difensore non si è più trasferito in giallorosso, ma i bianconeri non hanno ancora rinunciato a portare a Torino il talento giallorosso e dell'Under 19, per il quale, secondo Goal.com, i dirigenti della Juve stanno monitorando la situazione.