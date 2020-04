Per Sandro Tonali c'è la fila. La Juventus ha messo da tempo gli occhi sul centrocampista classe 2000 del Brescia, ma è in buona compagnia: Inter, Milan e Fiorentina, solo per citare i club italiani. Oltre a Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Psg all'estero. Tutti pazzi per questo gioiellino che ha avuto un impatto pazzesco al primo anno in Serie A. Secondo Tuttosport, alla corsa per Tonali si è aggiunto anche il Barcellona. Il presidente Cellino si sfrega le mani, la base d'asta è di 50 milioni.