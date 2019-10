Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in attesa della fida di questa sera a San Siro, Inter e Juventus si stanno dando battaglia anche sul mercato e stanno seguendo entrambe settimanalmente la crescita del centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. Sul centrocampista delle Rondinelle, però, resistono anche gli occhi del Paris Saint Germain: Leonardo ne vorrebbe fare il nuovo Verratti. E un po' l'immagine torna, se vogliamo: perché quanto accaduto per l'ex Pescara assomiglia tanto a quanto sta combinando Tonali. Sempre a testa alta, sempre intraprendente. E poi, con un talento immenso. Che pure in Nazionale sarà fondamentale.