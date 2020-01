Nonostante l'acquisto di Dejan Kulusevski, in casa Juventus non è mai tramontata la pista Sandro Tonali. Classe 2000 come Kulusevski, altro talento che ha avuto un impatto straordinario alla sua prima stagione in Serie A. Fuori dalla porta del Brescia c'è la fila di club che lo vogliono, secondo Le10Sport è forte l'interesse del Psg che vuole portare mettere a segno un colpo stile Verratti. Il presidente Cellino vuole almeno 50 milioni per lasciar partire Tonali.