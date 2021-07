Nelle scorse settimane alla Juventus è stato accostato il nome didel Leicester: i bianconeri hanno effettivamente avuto dei contatti con l'entourage del giocatore facendogli capire che sarebbe al centro del progetto futuro. E l'idea non è tramontata. Dall'altra parte bisogna fare i conti con le Foxes, che non vogliono privarsene e hanno già fatto sapere che la richiesta è molto alta nonostante i soli due anni di contratto. Intanto però il Leicester ha chiuso per l'arrivo di Soumaré che potrebbe essere il suo sostituto, occhio però anche alla concorrenza di Dortmund e Liverpool.