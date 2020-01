La Juventus continua a muoversi. I bianconeri seguono ancora Alessio Riccardi, già inserito nei mesi scorsi nella lista dei gioiellini su cui mettere le mani, e ora obiettivo concreto di mercato. Nonostante la Roma faccia muro. Dopo il colpo a sorpresa, Dejan Kulusevski, Paratici spinge per altri potenziali fenomeni del calcio che verrà e punta uno dei centrocampisti più chiacchierati d'Italia già da qualche anno, pur essendo solo un classe 2001. Classe da regista, spirito da mezz'ala, con tantissima personalità. LA MOSSA - Già vicino alla Juve nella scorsa estate, con i bianconeri che in tutti i modi avevano provato ad inserirlo all'interno dell'affare Daniele Rugani, è voluto restare a Roma per prendersi un posto in prima squadra, senza riuscirci. E così la Juve è tornata a bussare. Come riporta Goal, se dovessero aprirsi spiragli alla Continassa non si farebbero cogliere impreparati. Affare difficile, ma non impossibile e la Juve si muove.