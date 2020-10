Già cercato nelle sessioni passate di calciomercato, la Juventus non ha mollato lo spagnolo Isco. I bianconeri continuano a tenere d'occhio il centrocampista del Real Madrid su richiesta di Andrea Pirlo, che vorrebbe portarlo presto a Torino se ci fosse la possibilità. L'allenatore ha sempre espresso la sua preferenza per giocatori di qualità in grado di trovare la giocata decisiva da un momento all'altra, Isco rispecchia questo profilo e la Juve potrebbe fare un tentativo alla riapertura del mercato.