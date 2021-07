La Juventus non ha nessuna possibilità di prenderein estate. E' questo quanto filtra dal Corriere dello Sport, secondo il quale in un mercato complicato e con poca disponibilità economica sarà molto complicato vedere un top player come il francese cambiare squadra e rivederlo in bianconero. Tutto rimandato alla prossima estate quindi, quando invece la Juve potrebbe organizzarsi davvero per provare ad affondare il grande colpo e riportare Pogba a Torino.