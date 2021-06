La Juventus non ha mollato Paul Pogba. E non intende farlo. Lo switch in dirigenza non ha cambiato le strategie dei bianconeri che faranno un tentativo per riportare il francese a Torino. Prima però bisognerà far cambiare idea al Manchester United, che non ha nessuna intenzione di vendere il giocatore, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Anzi, secondo la stampa inglese i Red Devils avrebbero offerto un super rinnovo da 26,5 milioni a stagione (più di 2 milioni di euro al mese).