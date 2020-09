Robin Gosens è un profilo ancora in piedi per la Juventus. L'esterno sinistro dell'Atalanta è stato seguito con attenzione dai bianconeri che non hanno mollato la presa. A tenere ancora viva l'ipotesi Gosens in casa Juve è la probabile cessione di Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 rientrato dal prestito al Cagliari e non convocato da Pirlo per la gara con la Sampdoria. Su di lui c'è il pressing di Fiorentina e Genoa, e tutto fa pensare che l'esclusione di domenica sera sia dovuta a motivi di mercato. Non solo, in vista della possibile cessione di Gosens, secondo la stampa spagnola l'Atalanta avrebbe già messo nel mirino Junior Firpo del Barcellona.