La Juve non ha mai smesso di seguire da vicino la situazione economica della Roma: i bianconeri sono interessati a Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, due giocatori che i giallorossi potrebbero essere costretti a sacrificare per sistemare il bilancio. Per Pellegrini, in particolare, la Juve aveva già fatto un tentativo quando stava lasciando il Sassuolo e alla riapertura del mercato potrebbe riprovarci. Il giocatore a Roma sta bene e gioca nel club dove è cresciuto, ma per il suo futuro sarà decisiva la qualificazione in Champions della Roma: se non dovesse conquistarla, Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni, potrebbe lasciare la capitale.