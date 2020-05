Leandro Paredes è una pista mai tramontata in casa Juve. I rapporti con il Psg sono ottimi, i club sono in continui contatti anche per altri giocatori, ma l'argentino potrebbe rientrare in un affare più ampio. Secondo Mundo Deportivo infatti il suo nome è sempre presente nella lista degli obiettivi di Fabio Paratici che vuole regalare un centrocampista di qualità a Sarri per potergli permettere di fare il gioco che esprimeva ai tempi del Napoli. L'idea Paredes è sempre viva quindi, i bianconeri non mollano l'argentino ex Roma.