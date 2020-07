La Juventus non ha intenzione di mollare la presa su Jorginho. Dopo aver ufficializzato lo scambio tra Pjanic e Arthur col Barcellona che sarà valido dal prossimo 1° settembre, i bianconeri sono alla caccia di un regista che possa sostituire il centrocampista bosniaco. Il primo nome nella lista di Sarri è proprio Jorginho, che l'allenatore conosce bene e nel nuovo Chelsea di Lampard non sta trovando molto spazio. Alla Juve, invece, sarebbe il regista titolare per fare quel tipo di gioco che non si è visto quest'anno.