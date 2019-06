Secondo il The Sun, il Tottenham è in pole position per il centrocampista classe '96 del Lione Tanguy Ndombele. Il giocatore piace anche alla Juventus e al Manchester City, che però ha messo nel mirino Rodri dell'Atletico Madrid. Il prezzo del cartellino è di circa di 70 milioni di euro, cifra fuori portata per i bianconeri che, nell'ultimo incontro avuto con l'OL, hanno però ribadito l'interesse e la volontà di portarlo all'ombra della Mole. Per Sky Sport, un faccia a faccia con i dirigenti del Lione c'è stato (si è parlato anche del giovanissimo Gouiri), e proprio lì Paratici ha richiesto un aggiornamento sulla situazione relativa al centrocampista, per cui Aulas ha rifiutato una prima proposta intorno ai 50 milioni d'euro.