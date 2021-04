I mesi passano, ma la richiesta del Sassuolo per Manuel Locatelli è sempre quella: 40 milioni di euro. I neroverdi non si muovono di un centimetro e la Juventus prende nota: in estate Fabio Paratici è pronto a tornare all'assalto del centrocampista classe '98 con l'obiettivo di trattare la formula con il Sassuolo: magari provando a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, o inserendo qualche contropartita per abbassare la parte cash.