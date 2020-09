La Juventus non ha perso le speranze di arrivare a Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 piace ad Andrea Pirlo che l'ha individuato come regista del futuro. Per il nuovo allenatore bianconero è la seconda scelta dopo Tonali, già andato al Milan. Il problema però sono i 40 milioni che chiede il Sassuolo per lasciarlo partire. Troppi secondo la Juve, per la quale Locatelli non avrebbe costi eccessivi al di là del cartellino: il centrocampista infatti ha un ingaggio di 700mila euro l'anno, con un contratto fino al 2023.