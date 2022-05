I tifosi bianconeri scalpitano e attendono che vengano ufficializzati quelli che al momento sembrano essere i primi due colpi di mercato, con i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria che fanno sognare l'intero ambiente. Ma ebbene guardare anche ad altri reparti, come quello delle corsie esterne che al momento non lascia filtrare molta chiarezza. C'è chiarezza invece su chi vorrebbe scommettere Madama nella prossima stagione e, per un motivo o per l'altro si ritorna sempre in Friuli, precisamente ad Udine. Stando a quanto riportato da La Repubblica infatti, la Juve avrebbe individuato nell'esterno argentino una valida alternativa a Cuadrado.