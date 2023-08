Tra i centrocampisti in cima alla lista delle preferenze in casa Juve rimane Koopmeiners. Nonostante il prezzo alto dell'Atalanta, che chiede 30-40 milioni, a Torino non mollano la presa, consapevoli delle difficoltà di ingaggiarlo. Anche perché la concorrenza del Napoli è forte e soprattutto nei piani dei nerazzurri c'è quello di rinnovare l'olandese.