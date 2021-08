continua ad essere il sogno della dirigenza della Juventus. Il futuro immediato del francese non sarà a Torino, perché, come riportato da Sky Sport, il valore attuale del cartellino del centrocampista francese è di. Troppi per le casse della Juventus, che investirà tutto il budget di questo mercato su Manuel Locatelli.La strategia della Juventus sarebbe però quella di aspettare la prossima sessione di mercato, per mandare il giocatore in scadenza di contratto e provare a prenderlo a parametro zero battendo la concorrenza delle altre big europee.