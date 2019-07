La Juventus non molla Mauro Icardi ma la moglie e manager dell'attaccante argentino sta cercando casa a Napoli. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Napoli è destinazione gradita all'attaccante nerazzurro e Aurelio De Laurentiis ne vuole approfittare, il patron azzurro coprirebbe i costi dell'operazione inserendo nell'affare Lorenzo Insigne. De Laurentiis accontenterebbe Maurito sul piano economico. Wanda Nara, inoltre, si sarebbe già mossa per far visionare alcune case. In particolare, tramite terze persone, avrebbe sondato il terreno per una mega villa a Posillipo.