Mauro Icardi non sarà convocato per le prossime partite della Nazionale argentina. Come riporta Olé, l'ex attaccante dell'Inter paga ancora il periodo di inattività con la maglia nerazzurra e per adesso i 20 gol messi a segno con la maglia del PSG non bastano per riconquistare quella della Nazionale. Al posto di Icardi Scaloni confermerà l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Dovrebbe essere nella lista anche l'attaccante della Juventus Paulo Dybala.