Mauro Icardi è uno dei pallini della Juventus. Ci sta provando dall'anno scorso e non lo molla. Secondo il Corriere della Sera il matrimonio è combinato da tempo ma non si riesce a celebrarlo, alla riapertura del mercato però potrebbe arrivare il lieto fine. Il Psg ha un diritto di riscatto dall'Inter a 70 milioni che sta pensando di esercitare, ma il giocatore vorrebbe tornare in Italia. La Juve è alla ricerca di un nuovo numero 9 e Icardi è nei radar bianconeri, contatti continui con Wanda Nara.