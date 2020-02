In un momento complicato nel quale sono arrivate due sconfitte nelle ultime tre partite, la Juventus continua a monitorare i giovani talenti per costruire la squadra del futuro. Tra i giocatori nel mirino c'è il trequartista classe 1999 del Bayer Leverkusen Kai Havertz, sul quale, però secondo il Daily Express c'è anche il Liverpool. Il tedesco è l'obiettivo numero uno dei Reds alla riapertura del mercato. Havertz in questa stagione ha totalizzato cinque gol e due assist in ventisei partite tra campionato, Champions League e Coppa di Germania.