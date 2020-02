Salisburgo o Borussia Dortmund cambia poco, Erling Haaland la butta dentro sempre e comunque. L'attaccante norvegese sta continuando a impressionare tutta Europa e ora c'è chi si mangia le mani per non aver affondato il colpo quando giocava ancora in Austria. La Juventus è una delle squadre che l'ha trattato ma è pronta a tornare all'assalto del giocatore che rimane sempre nei radar bianconeri. Secondo Marca, però, Haaland è uno dei tre top player del futuro sul quale il Real Madrid vorrebbe puntare dopo i flop di Mariano Diaz e Luka Jovic. Gli altri due sono Timo Werner del Lipsia e l'interista Lautaro Martinez sul quale c'è anche il Barcellona.