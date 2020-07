Tanti nomi nella lista di Fabio Paratici alla ricerca dell'attaccante del futuro. Il ds della Juve però continua a seguire da vicino la crescita di Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund che la Juventus aveva trattato nelle scorse sessioni di mercato. Grazie al lavoro di Mino Raiola, i bianconeri stann provando a capire se può aprirsi uno spiraglio per portare il giocatore a Torino prima della validità della clausola, che sarà in vigore dal 2022. Sia il Dortmund che Haaland però, come riporta Calciomercato.com, non vogliono scossoni a soli sei mesi dal trasferimento del giocatore in Germania. Per ora, quindi non si muove.