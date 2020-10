9









Non dimentica, la Juventus. E soprattutto non molla il tema degli scudetti. Il club bianconero vuole continuare a combattere per gli scudetti tolti per le stagioni 2004-05 e 2005-06.



DALLE RISPOSTE - L'azionista Danubi, in un contatto diretto con la società - le risposte sono visibili nella sezione 'Assemblee degli Azionisti - ha chiesto: "Vorrei a sapere a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata”. Dalla Juve, la replica: "Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società". L'ULTIMO ATTO - Lo scorso 6 novembre è arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, ultimo atto a livello di giustizia sportiva. Nell'estate 2019, le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello Federale Nazionale della FIGC.