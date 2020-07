L'Inter vuole stringere per. Dopo aver sistemato la fascia destra con Achraf Hakimi, Marotta sta lavorando per prendere l'esterno del Chelsea sul quale c'è da tempo anche la Juventus. Secondo Sport Mediaset però i nerazzurri sono molto più avanti di Paratici: parti vicine, l'Inter mette sul piatto 20 milioni più 5 di bonus per convincere i Blues a far partire l'ex Roma e Palermo. Juve più indietro quindi, ma proverà fino all'ultimo a inserirsi.