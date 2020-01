Dopo aver superato la grande delusione per l'infortunio di Merih Demiral che ha chiuso la stagione in anticipo ( QUI i dettagli), la Juventus torna a lavorare sul mercato: blindato Rugani, la società aspetta il pieno recupero di Chiellini e non andrà alla ricerca di un centrale di difesa. Piuttosto, i dirigenti si muovono per rinforzare le fasce già in questa sessione di genanio:. L'allenatore ci ha già lavorato l'anno scorso in Inghilterra e vorrebbe ritrovarlo anche a Torino.- Operazione complicata a dire il vero, soprattutto nel futuro prossimo. Il Chelsea non ha nessuna intenzione di venderlo e anche Lampard vorrebbe tenerlo in rosa fino a fine stagione, come fa sapere Calciomercato.com.. Emerson Palmieri rimane nella lista di Paratici, ma più per il futuro che per questa sessione si mercato.