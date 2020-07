L'Inter prova ad accelerare l'operazione per portare Emerson Palmieri a Milano, ma la Juventus non ha mollato l'esterno sinistro del Chelsea con il quale Sarri ha già lavorato a Londra. L'allenatore dei Blues Frank Lampard ha commentato così la situazione che vede l'ex Roma e Palermo al centro di un testa a testa tra nerazzurri e bianconeri: "Non sono a conoscenza di queste voci. Non ho elementi reali su cui potermi esprimere o lasciar perdere. Non voglio farmi influenzare dai gossip, quindi continueremo a lavorare".