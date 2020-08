1









La Juve non molla Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo che però il nuovo patron Friedkin non vorrebbe far partire. E ai giallorossi piacciono sia Romero che Mattia Perin. Insomma, di carne al fuoco ce n'è (ancora) tra Juve e Roma che un anno dopo lo scambio tra Pellegrini e Spinazzola tornano a parare di mercato e secondo La Stampa, Fabio Paratici incontrerà domani a Londra Friedkin e Guido Fienga.



SIRENE ROMANE - Occhio, però, anche ai legami diretti tra la Roma e Fabio Paratici che resta nel mirino dei giallorossi. Il contratto del CFO bianconero scade a giugno 2021 e subito dopo l'esonero di Sarri erano arrivate voci circa un suo possibile addio, smentito però dalla Juventus.