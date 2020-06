1









Il Milan prova a stringere i tempi per il rinnovo di Gigio Donnarumma, la Juventus rimane lì alla finestra a seguire la situazione da lontano in attesa del momento giusto per provare a fare un tentativo. L'idea dei dirigenti bianconeri è quella di affondare il colpo se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Wojceh Szczesny. Secondo il Corriere della Sera entro la fine del mese l'ad del Milan Gazidis dovrebbe incontrare Mino Raiola per convincerlo a trovare l'intesa e rinnovare il contratto di Donnarumma che attualmente scade nel 2021.